Marko Adamson: väärtuste väärtusest

Haridus peaks märgatavalt suuremal määral tuginema väärtustele. Väärtushariduse peamine mõju peaks seisnema selles, et läbitakse inimeseks olemise kõiki aspekte. Tean, kui tähtis on kaasata inimesi ja edendada sotsiaalseid väärtusi, olgu tehnoloogia või teaduse valdkonnas. Kaasamise oskused ja väärtuste edendamine on 21. sajandi võtmeküsimused. Kas mul on teistele midagi pakkuda? Väärtuste õpetamine, mis on vajalik hea inimese ja õiglase ühiskonna arendamiseks, on mulle oluline.