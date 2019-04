Peatselt saabuv poegimisaeg ajab mullu sündinud põdramullikad liikvele

Kuigi põdrad võiksid hea õnne ja tervise korral elada 15-aastaseks, on Eestis küttimise tõttu loomade keskmine eluiga kahe ja kolme aasta vahel. «Igal hooajal kütitakse ka mõned 15-aastased isendid, kel on läinud õnneks aastaid jahimehi üle kavaldada,» sõnas Veeroja.

​Kuigi soovitatav küttimismaht on ligi 6500 põtra, siis tegelikult hukkub neid jahimehe kuuli läbi rohkem. «Jahimees arvab, et lasi mööda, või siis teab, et loom sai pihta, aga ei leia haavatud looma üles. Siis teevad oma töö hundid ja ka karud, kes haavatud või surnud põdra ise ära söövad,» rääkis ta.