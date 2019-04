Vahetunnis Tartu Postimehega kõneles arst insuldist ning patsient rääkis oma loo

See oli saade raskest haigusest, selle tunnustest ja riskitegureist. Samuti haigusest toibumisest ja elust pärast insulti.

Kes on insuldist ohustatud, kust leiab selle haiguse kohta infot, kuidas jääda terveks?

Meelespea, mis igal inimesel võiks samuti selge olla, on aga see, et kui märkate kellelgi, kes te lähedal viibib, insuldi sümptomeid, kutsuge kohe abi, helistades numbril 112.