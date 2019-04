Seiklussportlased vallutasid kogu Tartu

Kui varasematel aastatel on rogainid toimunud kahes ajalises klassis, kahe ja kolme tunni pikkustena, siis seekord said osalejad valida kahe, nelja ja kuue tunni pikkuse võistluse vahel.

Rogaini korraldaja Arvi Anton märkis, et kui esimesel rogainil oli 201 osalejat, siis nüüd üle kahe korra rohkem. «Seda kasvu on olnud ainult rõõm jälgida ning tore on tõdeda, et ka välisvõistlejad on meie üritustest järjest enam osa võtmas. Lisaks tahaks tänada Tartu linna ja kohalike elanike, kes on olnud väga külalislahked ning kellega koos olemegi nii suureks kasvanud,» lisas Anton.