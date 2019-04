Tapmiskatses süüdistatav sarimõrvar Ustimenko ja tema kaasosaline korraldasid kohtusaalis paraja etenduse

Oma avakõnes sõnas prokurör Siinmaa, et prokuratuuril oli juba mitu aastat varem plaanis Lilitškini ja Ustimenko süüasi kohtusse saata, kuid kuna mehed on vanglas kuritegusid pidevalt juurde sooritanud, siis nende süütegude toimik aina kosub. Eile jõudis kohtusse süüasi, kus Ustimenkot ja Lilitškinit süüdistatakse seitsmes eri raskusastmega isikuvastases kuriteos. Nende hulgas on kaalukaimad kindlasti korduvad vangivalvurite tapmise katsed ning Ustimenko tehtud pommiähvardus justiitsministeeriumi hoonele.