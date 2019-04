Linn toetab majade lammutamist 500 tuhande euroga

«Linnapildis on tohutult maju, mis riivavad silma, ületavad igasuguse hea maitse piire ja haritud linlase valuläve. Nüüd on kodanikualgatuse korras esimest korda igaühel võimalus linnakujunduses kaasa rääkida,» ütles arhitektuuri- ja ehituse osakonna linnakujunduse spetsialist Anna-Liisa Unt.

Taotluse majade lammutamiseks saab esitada kõikides linnajagudes, eelkõige on eelistatud muinsuskaitse alla kuuluvad hooned, mis on ehitatud enne 1920. aastat.

Eraldi rõhutas ta võimalust vabaneda ebameeldiva naabri elamust. «Elu põrguks muutvad üleaedsed on linnas tänasest homne päev. Uus Tartu on sõbralik ja tore, siin puuduvad rivaalitsevad kinnisvaraomanikud, hoonestus on üsna hõre ning avarus paitab silma,» tõdes ta.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus kinnitas, et majade lammutamiseks alustatakse juba 1. juunist. Taotluse täitmine on tema sõnul lihtne. See tuleb esitada paari lausega luulevormis ja saata osakonna meiliaadressile aeo@raad.tartu.ee. Taotluses peab olema kirjas lammutatava maja aadress ja põhjus. Taotluse võib esitada anonüümselt. Poole miljoni euro eest on plaanis lammutada ligi pooled Tartu hooned.