Kaks perefirmat panevad Tartu õitsema

Vesneri aia töömaile kuuluvad Tartu 23 lillepeenra ning lillekastide ja -konteinerite rajamine ja hooldus Kaubahoovi ja Uueturu platsidel, Vabaduse puiestikus ja Kraamituru kaldapealsel. Kanepi aiandi tööpõld on raekoja akende lillekastide, Raekoja plats 3 ja 12 rõdukastide, Raekoja platsi, Küüni tänava ja Kraamituru ning Fortuuna kaldapealse ja sildade lilleamplite, Pirogovi platsi amplite ning lillepostamentide rajamine ja hooldus. «Sel aastal on meil Tartus lisandunud ka Märja alevik,» märkis Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe.

Samas rütmis on töö kavandanud OÜ Vesneri Aed, millel on Tartu vallas Vesneri külas värskelt uuendatud kasvuhoonete all kokku 3100 ruutmeetrit.

Vesneri aias kasvatatud lilled õitsevad sel suvel peale Tartu ka Jõhvis, varasematel aastatel on ettevõttelt lilli ning nende hooldust tellinud Jõhvi, Türi ja Räpina. Kanepi aiandi kõige suurem töö ootab tegemist Tartus. Lisaks on ettevõte hoolitsenud näiteks Elva, Võru, Põlva, Viljandi, Otepää, Valga, Tõrva, Paide, Türi, Rapla, Tabasalu, Saue, Haapsalu ja Narva lillede eest, päris palju silmailmailu on läinud ka Tallinna. Paljud neist linnadest-valdadest on ka tänavu tellijate nimekirjas.