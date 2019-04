Võnnu toasooja hind kallineb kolmandiku võrra

Kaugküttefirma SW Energia tegevjuht Mait Pärg tõdes, et hinnatõus oli vältimatu. «Tegelikult oleksime pidanud hinda tõstma siis, kui põlevkiviõli kallines, kuid hinnatõusuprotsess võtab aega, sest see tuleb kooskõlastada konkurentsiametiga,» selgitas Pärg. Kui 8. aprillini peavad Võnnu elanikud toasooja eest välja käima käibemaksuta 57,41 eurot megavatt-tunni kohta, siis edaspidi juba 77,66 eurot, mis on 35 protsenti varasemast kallim.