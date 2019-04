Marko Mäetamm otsib ja talletab Tartu essentsi sõnas ja pildis

«Tekstid räägivad minu väga isiklikest, mälusoppidest välja kaevatud fragmentidest, mis on Tartuga ühendatud. Need on tõestisündinud lood,» ütles Mäetamm. «Neid on täpselt 15. Lood on siin laua taga kirjutatud, nüüd on üle jäänud ainult joonistada.»