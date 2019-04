Sibulateelised panid särjed seinale

Sibulateelised saavad sellest kevadest kokku iga kuu esimesel esmaspäeval ning Mesi Tare õuel prooviti omal käel läbi üks tänavuse hooaja uus «toode» – Subbotnik. See on mõeldud selleks, et külalised saaksid aimu, mis on Peip- si-äärsele Sibulatee piirkonnale iseloomulikud tööd. Ehk siis: kui on tahtmine näiteks Peipsil kalapüüki proovida või oma kätega kuulsat sibulapeenart kaevata, pole tarvis muud, kui vastava sibulateelisega ühendust võtta ja üksikasjades kokku leppida. Ka särgede voblaks vormimine on üks võimalikke Subbotniku töid.