Marika Kullamaa: rahulolematus teeb elurõõmule liiga

Kui etnoloogid kogu maailmast pöörasid oma pilgud Kanaari saartele, et guantšide ajalugu uurida, oli juba hilja. Vägisi ristitud ja vallutajatega segunenud pärismaalased polnud suutnud kuigi palju oma kultuuri edasi kanda. Nii on tänapäevaks saartele jäänud vaid umbes seitsesada guantšikeelset geograafilist nimetust ja kolmsada väljendit, kuid ometi on alles aastatuhandetagune teadmine ja pärand selle vapra sinisilmse rahva üksteise eest hoolitsevast meelelaadist.

Guantšid ületasid kaljulõhesid pika ridvaga hüpates, olles nii vahest ehk teivashüppe leiutajad. Kuidas ometi suuta ületada tüdimuse kuristik tänapäeva inimeste vahel? Tunne on, et ülimalt tähtis on oskus tõsta üksteise tuju, enesekindlust ja lasta rõõmul purustada mure, iga päev, järele jätmata, sest aeg selleks on kallilt käes. Ikka sel moel, et pigem kehtiks homo homini lumen kui lupus est. Meil on ju küllaga töörügaja mentaliteeti ja jonni mitte käega lüüa. Olgugi et lõunamaa kollase valguse all läheb see arvatavasti mõneti lepsema reega kui Vargamäel, kus päikegi esialgu külmast sinine.