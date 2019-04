Endel Oja: Rail Balticu «maaletooja» kõverpeeglis maailm

Kolmandaks unustaks Kaunissaare justkui ära, et kõik Eesti suuremad ehitus- ja taristuprojektid on võrreldes prognoosituga märgatavalt kallinenud. Rail Balticu maksumuse hinnangutes on toimunud alljärgnevad «arengud»: 2016 mais 3,68 miljardit eurot, 2016 oktoobris 5 miljardit eurot, 2017 aprillis 5,9 miljardit eurot.

Eesti osa maksumuse järjekordne prognoos kasvas 2018. aasta oktoobris 1,3 miljardilt eurolt 1,6 miljardile eurole ehk 23 protsenti. Seejuures pole veel ehitusprojekti, see tähendab, et ükski ehitaja ei ole nende arvude paikapidavust kinnitanud. Tõde kipub olema, et ehitus osutub pärast tegelike hinnapakkumuste saamist palju kallimaks. Kui palju?

Järelemõtlemiseks: Kumu ehitusmaksumuseks kavandati 33 miljonit eurot, tegelik hind 47 miljonit eurot – kallinemine 42 protsenti. ERMi maksumuseks kavandati 37,8 miljonit eurot, tegelikult läks 63 miljonit eurot, kallinemine 67 protsenti, Reidi tee hinnaks planeeriti 29 miljonit eurot, odavaim pakkumine oli 40 miljonit eurot, kallinemine 38 protsenti. Eesti idasuuna kontrolljoone rajatiste ehitamise maksumus pärast pakkumuste saamist erines prognoositavast koguni 2,5 korda!

Euroopa Kontrollikoda (tervitusi Juhan Partsile!) juhtis ühes auditis tähelepanu sellele, et kõigil 19 auditeeritud raudteelõigul täheldati projekti olulist kallinemist. Kas Kristjan Kaunissaare koos Rail Balticu «maaletoojatega» tõesti arvab, et Euroopa Liit muudkui maksab kinni lõviosa kallinemisest, kui see suure tõenäosusega reaalsuseks osutub?

Majandusministeerium ja Rail Baltic Estonia OÜ on järjekindlat eiranud kõiki ettepanekuid tellida tasuvusanalüüsi sõltumatu audit. Miks?

Neljandaks ei saa tähelepanuta jätta, et Eesti omaosalus, mis eeltoodut arvestades on vähemalt miljard eurot, tuleb laenata, pärssides sellega tõeliselt vajalike investeeringute tegemist.

Sellise suurusjärguga omafinantseeringu eest saaks rekonstrueerida kõik Eesti raudteed kiirusele 160 km/h, mis oleks nii kaupade kui ka sõitjate vedamiseks optimaalne. Hulk raha jääks veel ülegi.

Kuid samal ajal kiratsevad meil praegu olemasolevadki ühendusteed, mitte ainuüksi raudteevõrk. Näiteks kruusateekatte ehitamise mahud olid 2017. aastal 125 km ja 2018. aastal plaaniti 80 km, kusjuures kruusateid on Eestis 4876 km.

Tallinna-Tartu maantee rekonstrueerimine neljarajaliseks meenutab juba põlvkondadeülest epopöad. Teede Tehnokeskuse OÜ andmetel oli riigiteede akumuleerunud remondivõlg 2018. aastal suurusjärgus 840 miljonit eurot.

Kahel viimasel Euroopa Liidu rahastusperioodil on teehoiu investeeringuid (eriti põhiteedel) suures osas tehtud Euroopa Liidu rahaga suurusjärgus ainult 30 miljonit eurot aastas. Järgmisel finantsperioodil teede rahastamise võimalused toetusfondidest vähenevad tunduvalt ja asemele tuleb leida uus rahastusmudel või -allikad.

Viiendaks ei saa ka Kaunissaarel olla teadmata, et uuel eelarveperioodil väheneb Euroopa Liidu toetusraha Eestile 40 protsenti ehk praeguse perioodi 4,5 miljardi euro asemel saame 2,7 miljardit eurot. Eesti kavatseb ise liidu eelarvesse maksta 1,25 miljardit eurot, seega puhast toetust on ainult 1,45 miljardit eurot.

Umbes 85 protsenti Rail Balticu ehituskulust langeks just sellesse perioodi, seega, et Eesti kavatseb Rail Balticu «maaletoojate» juhtimisel kulutada üle poole kogu järgneva eelarveperioodi toetusrahast uuele raudteele. Arvamus, nagu saaks Eesti Rail Balticu tarvis Euroopa Liidu abi väljaspool seda summat, on tagasihoidlikult öeldes ebakompetentne. Samuti ei ole õige Kaunissaare kõiki etteasteid läbiv kinnitus, nagu poleks Rail Balticu tõttu ka teised vajalikud projektid tegemata jäänud. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6471395/priit-humal-rail-balticut-ei-anta-meile-kingituseks.