Ministeerium ja vald asusid Põltsamaa roosiaia maaküsimust lahendama

«Põltsamaa roosiaed on sümboli väärtusega menukas turismiobjekt,» märkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson. «Kindlasti pole riik huvitatud selle kahjustamisest. Just seepärast suhtleme vallaga ning püüame roosiaia maaküsimuse kõigile sobivaimal viisil ära lahendada.»

Samas tõdes kantsler ametlikus pöördumises, et 1432 ruutmeetri suurune tükk Põltsamaa roosiaiast asub riigimaal. Aed on sinna laienenud ebaseaduslikult.

Martinson rõhutas, et riik ei saa lubada maa ebaseaduslikku hõivamist. Roosiaia pidajale on juba korra vastu tuldud. Kui vald maa omandamisest huvitatud pole, on riik sunnitud selle siiski enampakkumisele panema.

Kuna lõplikku lahendust tookord siiski ei leitud ning teema on taas päevakorral ilma mõistliku lahenduseta, on Põltsamaa vallavalitsus valmis taotlema vaidlusalust maatükki munitsipaalomandisse, kui seda toetab vabariigi valitsus ja Põltsamaa vallavolikogu.

«Omalt poolt juhime tähelepanu, et tegemist on vaidlusega 1432 ruutmeetri suuruse maatüki üle, mis on umbes kolm protsenti sellega külgnevast ja nelja hektari suurusest roosiaiast. Loodame, et vaidlus leiab rahumeelse ja kõiki osapooli rahuldava lahenduse, kuna roosiaed on piirkonna üks olulisi tunnusobjekte ja väärtusi,» seisis vallavalitsuse kirjalikus pöördumises.