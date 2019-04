Tartu Postimehes hakkab ilmuma uus rubriik ridade vahelt lugejatele

Rubriigi «Mõista mõista» vajalikkuse tingis asjaolu, et maailm on muutumas üha keerulisemaks. Kõike, mis ilmub meedias, ei saa ega pole mõtetki võtta sõnasõnalt. Seda enam, et üha sagedamini satub väljaannete veergudele arvamuslugusid ja tsitaate, mille esmasel lugemisel ei saa lugeja mitte midagi aru.