Pildid. Sarimõrvar Juri Ustimenkot süüdistatakse taas mõrvakatses

Süüdistuse kohaselt ründas Ustimenko valvurit tapmise eesmärgil kättemaksuks tema ametialase tegevuse eest. Sellega pani ta toime mõrvakatse ehk tapmise katse kättemaksuks ametialase tegevuse eest isiku poolt, keda on varem karistatud tapmise eest.

Lilitškini süüdistatakse selles, et kallutas ajavahemikul 27.august 2015 kuni 14. veebruar 2017 Tartu vanglas eluagset vangistust kandvat kaaskinnipeetavat Ustimenkot mõrvama vangla ametnikke. Selleks julgustas ta Ustimenkot valvuritel päid otsast lõikama ja osutas vaimset tuge ning juhiste näol kaasabi vanemvalvuri tapmiseks. Seepeale panigi Ustimenko vanemvalvuri suhtes toime mõrvakatse. Lilitškin pani sellega toime mõrvale kihutamise ja kaasaaitamise katse.

Lisaks süüdistatakse Ustimenkot selles, et ta ähvardas 2017. aasta 17. augustil tapmisega ametiülesandeid täitvat valvurit, kelle suhtes ta oli varasemalt toime pannud mõrvakatse. Samuti ähvardas ta tapmisega kahte eri valvurit 19. novembril 2017 ja 4. detsembril 2017. Sellega pani ta toime korduva vägivalla kasutamise võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Samuti süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2016. aasta 25. oktoobril helistas ta Tartu vanglast politsei- ja piirivalveameti kliendiinfo numbrile ja teatas, et justiitsministeeriumi hoones või selle parklas on pomm. Justiitsministeeriumi hoonest evakueeriti inimesed ja sündmuskohale saabusid politsei ning demineerijad. Lõhkeseadeldist ei leitud. Sellega pani ta toime avaliku korra raske rikkumise.