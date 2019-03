Galerii: Musta Kasti teater tõmbas sünnipäevapidustustele joone alla

«Üldiselt lähtume teatris sellest, et oleks endal ja teistel põnev,» sõnas Roosipõld. Kuigi teater on noor, on tema hinnangul osad teatri tugevused juba välja joonistunud. «Näiteks on meil näitlejatel väga hea omavaheline kontakt, lisaks on kiidetud Musta Kasti füüsilist teatrit. Selle all peetakse silmas lavalist liikumist ja muud säärast,» selgitas ta.

Musta Kasti lavastaja ja näitleja Kaija M Kalveti hinnangul on teater ühes osas oma niši juba leinud. «Noortele suunatud etendusi on Eestis üsna vähe, meie üritame olukorda enda etendustega muuta. Saame palju positiivset tagasisidet õpilastelt ja õpetajatelt, kes meie etendusi vaatamas on käinud,» rääkis Kalvet. See aga ei tähenda, et teater keskenduks vaid noortele mõeldud etendustele. «Üldiselt kehtib ikka see, et teeme seda, mis meid ja publikut mõjutab ja oluline on,» sõnas ta. Väiketeatri võlu ongi Kalveti väitel see, et muutustele saab kiiresti reageerida.

Roosipõld ei pea teisi Tartu teatreid konkurentideks. «Näiteks pika ajalooga Vanemuine on pigem toetav jõud, sest me jagame mõnda näitlejat,» märkis Roosipõld. Lisaks pole nende sihtrühmad alati samad, seega publikut jätkub kõigile.

«Kord aastas täname üht inimest publikust, kes on väga tihti meie etendustel meid toetamas,» selgitas Roosipõld. Seda inimest on aga väga raske valida. «Võrratuid inimesi, kes ikka ja jälle meie etendustele tulevad, on palju.»

Viimased paar nädalat möödusid Musta Kasti teatrile väga töiselt, kuna sünnipäeva tähistati tihedama mängukava graafikuga. «Kui käed on pidevalt tööd täis, siis saabki aru, et on sünnipäev,» sõnas Kalvet. Viimase viie aasta etendustest pani teater kokku etteaste, mida nad Genialistide Klubis Musta Kasti sünnipäevapeol esitasid. «Juba on tekkinud teatud nostalgiatunne etenduste suhtes, mis paar-kolm või rohkemgi aastaid tagasi tehtud,» märkis Kalvet.