Professor Dumas sai programmi tegemiseks üle kahe miljoni euro

Selle raha abil tahab Dumas koos uurimisrühmaga töötada välja programmi Pix, mis peaks hakkama ise äriprotsesse tõhusamaks muutma. «Praegu on juba olemas väga palju programme, mis aitavad leida lahenduse siis, kui oled probleemi programmile ette söötnud,» ütles Dumas. Pix peaks hakkama ise äriprotsessidest probleeme otsima, seega on kavas luua iseõppiv tehisintellekt.

Dumas selgitas, et äriprotsessides on kohti, mida saaks muuta palju tõhusamaks, kuid probleemseid kohti pole alati lihtne üles leida. Tänapäevaste äriprotsesside käigus tekib nii palju andmeid, et käsitsi oleks väga raske leida kõige etem viis, kuidas mingit töölõiku tõhusamaks muuta.

«Pix oleks ettevaatav programm, mis juhiks võimalikult varakult tähelepanu neile äriprotsessi kohtadele, mis ehk kõige paremini ei tööta,» selgitas Dumas.

Kasu mitmes sektoris

Tulevasest programmist saaksid kasu eraettevõtted ja Dumas näeb Pixi kasu ka avalikus sektoris. «Kindlasti saaks seda kasutada Eesti e-teenuste paremaks muutmisel,» ütles ta. Loodava programmiga saaks ka riigiportaali eesti.ee tõhusamaks muuta.

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo sõnas, et instituudile on suur au säärane uurimistoetus saada. «Konkurents grandile on väga suur, sest pole kitsendatud, mis erialade teadlased võivad sellele kandideerida,» selgitas ta.

Varem on Eestist kogenud teadlase grandi pälvinud maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets. «See grant antakse üksnes neile, kes võtavad ette täiesti uue ja põneva probleemi,» märkis Vilo. Sel põhjusel on grandikonkursile esitatud teadusküsimustele lahenduse otsimine seotud suure riskiga, sest pole kindlust, kas seda saab lahendada. «Kui probleem aga lahendatakse, astutakse teaduses alati oluline samm edasi,» lisas Vilo.

Euroopa teadusfondi 2 349 965 euro suuruse grandi abil tahab Dumas kahekordistada oma 12-liikmelist uurimisrühma. Sellesse saavad kandideerida nii Eesti kui ka välismaa teadlased, et uurida viis aastat äriprotsesside probleemide lahendamist.

Otsib töötajaid

Dumas nentis, et selles valdkonnas on keeruline teadlasi ülikooli meelitada. «Tööturg on IT-sektoris nii tuline, eraettevõtted napsavad kõik andekad inimesed kiirelt ära,» selgitas ta. Ometi loodab Dumas oma meeskonda tosin inimest juurde leida.