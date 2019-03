Kalevi tänaval saab nüüd sõita kolmes suunas

Nagu Tartu linnavalitsuse liikluskorralduse teenistusele lähedal seisev allikas on toimetusele vihjanud, on muudatuse taga ülikoolilinna soov Tallinnale tagatulesid näidata. Teatavasti põhjustab pealinna sohvritele tõsist peavalu Gonsiori ja Pronksi tänava ristmik, kuhu remondi käigus paigaldati terve ports valgusfoore – milline neist parajasti aga lubavat tuld näitab, vajab kõvasti nuputamist. Väidetavalt on nii mõnigi juht käega löönud, jätnud oma auto ristmikule teisaldajat ootama ning sõitnud edasi Lasnamäe poole tasuta linnaliinibussiga.

Pärast tuliseid vaidlusi leidsid Tartu linnaisad, et see ongi see koht, kus saab Tallinna viimaks üle trumbata: kui nemad tegid halvasti, siis meie teeme veel halvemini! Nii olevatki valminud plaan muuta kogu Tartu liiklus muutsuunaliseks, kusjuures see, mis suunas parajasti sõita tohib, peab jääma iga juhi enda südametunnistusele.