Politseile teatati, et eelmise nädalal murti Kambja vallas Sulu külas sisse majja ning varastati kaks võsatrimmerit, mootorsaag ja ATV Yamaha numbrimärgiga 43GE. Kahju on umbes 14 200 eurot.

Lisaks avastati 28. märtsil, et Tartus Tähe tänaval on sisse murtud keldrisse ja varastatud tööriistu. Kahju suurus on selgitamisel.