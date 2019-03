Vahur Kalmre: Tartu korvpall – vasturääkivuste pundar

Miks on oluline märkida Riia VEFi? Aga just Riia VEFiga – ja muidugi Kalev/Cramoga – võrdselt mängimine ja võrdsel tabelikohal olemine peaks olema Tartu korvpallimeeskonna ja -kogukonna suur eesmärk.

Kui seitse aastat tagasi proovisime korraks ülikooli toonase kantsleri Andres Liinati ja toonase linnapea Urmas Kruusega Tartus jõude korvpalli hüvanguks ühendada, siis oli just Riia VEF see märksõna ja tase, mille välja tõime: «Korvpalliklubi taset tuleks hinnata eelkõige rahvusvaheliste tulemuste järgi, olgu siis Balti liiga võitmine või mõne eurosarja finaali jõudmine (näiteks vähemalt praeguse Riia VEFi taset silmas pidades). Selleks aga on vaja – arvame meie – Tartu linna, ülikooli ja toetajate ühist tahtmist ja tegutsemist.»

Näete, juba siis arvasime kolmekesi, et Tartus saab head tulla vaid kõik koos tegutsedes. See arvamine on üleval ka praegu, nüüd rohkemate meelest kui kolmekesi. Küll aga seekord mitte ülikooli ja linna meelest, eriti ülikooli. Linnapea Urmas Klaas on küll oma kabinetis sõnades avaldanud koos tegutsemisele toetust, kuid ülikool tahab korvpalli hoida kiivalt enda all, kuigi tema nägemus Tartu korvpallist on praegu hoopis madalam, kui meie linn on väärinud ja vääriks.

Tartu korvpalli vasturääkivuste pundar ei alga loomulikult mänguplatsilt, ka mitte meeskonna riietusruumist. See algab ülikooli peast, kes hooaja lähenedes deklareeris üheselt: ülikool enam professionaalse korvpallimeeskonnaga ei tegele, nüüd on meie siht tudengikorvpall. Seda raius toonane kantsler Meelis Luht nii avalikult kui ka rektori kabinetis. Selge, et kantsler ei teinud soolot, nii oldigi ülikoolis otsustatud.

Juba esimestest uudistest peale öeldi ülikooli poolt, et lõpetatakse elukutselistest koosneva korvpallimeeskonna ülalpidamine ning hakatakse kasutama oma korvpallikooli kasvandikke ja ülikooli tudengeid. See tähendab – nii oli kirjas uudisloos –, et ülikooli meeskond ei kavatse palgata edaspidi mängijaid välismaalt ega ka mujalt Eestist. Kantsler Luht kinnitas omalt poolt: «Tahamegi näidata tartlastele, et meil on Tartu oma poisid.»

Tänini pole ülikool seda ametlikku suunda avalikult muutnud. Pole isegi pärast seda, kui tudengikorvpalli eestvõitleja kantsler Luht on lennanud ülikoolist välja uutele väljakutsetele.

Need aga, kes siiski ülikooli võimlas meeskonna mänge vaatamas on käinud, saavad suurepäraselt aru, et tegelikus elus kantsleri kindlat käsku ei järgita. Tudengikorvpalli ja omade poistega mängimise asemel arendatakse mingit poolprofessionaalset meeskonda, kus absoluutset rolli mängivad hoopis kolm leedulast – ei omad, ei noored, ei tudengid, vaid puhtalt leegionärid.

Omavahel aga pole suurt seotud jutt ja teod, mis Tartu korvpallimeeskonna ümber on viimase aasta jooksul käinud. Just sõnade ja tegude lahknemine on see, mis nüüdset olukorda kõige enam iseloomustab.