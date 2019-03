Video. Äkilise särtsuratta ehmatus lahtub esimeste vändapööretega

Rattaringlus algab Tartus tänavu 8. juunil, mil 69 parklas on ringlusvalmis 512 särtsu- ja 240 tavajalgratast. Et elektrijalgrataste eluiga pikendada, on need kasutusel vaid plusskraadidega. Lisaks 69 esialgsele parklale on igal ettevõttel võimalik 12 000 euro eest oma töötajatele parkla osta. Sel juhul hooldaks ja omaks linn rattaid, millega töötajad saavad sõita otse firma ukse ette.