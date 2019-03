Vanemuise mäe alla ristmikule tulevad ja ei tule ka foorid

Vanemuise ja Uueturu tänavate ümberehitustööd on kavandatud 2019. ja 2020. aastasse ning on jagatud kahte järku. «Kõigepealt läheb tänavu töösse Vanemuise tänava lõik Akadeemia ja Vaksali tänavate vahel,» selgitas Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets. Ülikooli ja Akadeemia tänavate vahele jääva teise lõigu ning Uueturu tänava rekonstrueerimine on kavandatud järgmisesse aastasse.