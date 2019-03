Kriisikomisjon arutas kevadist Emajõe üleujutusriski

Tartu linnavalitsuse üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku rääkis, millised nõuded on linna üldplaneeringus, et ennetada üleujutusriske. Kevadise suurvee tekkimise prognoosist Emajõel andis ülevaate keskkonnaagentuuri esindaja, kelle sõnul ei näita praegune prognoos, et sellel kevadel üleujutus Emajõel tuleb.