Maarjamõisas algab uuel nädalal parkimismaja ehitus

Arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo Conarte projekti järgi tehtava korrusparkla ehitamiseks kulub 4,3–4,6 miljonit eurot, mille tagasiteenimiseks kulub Citypark Eestil arvestuste järgi 30 aastat. Sama pikaks ajaks on ettevõttel kliinikumi sõlmitud Lunini 16 kinnistul hoonestusõiguse leping.

Kui Tartu kaubanduskeskustes parklates saab tunnikese-paar tasuta parkida, siis Maarjamõisa parkimismajas seda võimalust pole, tunni eest tuleb välja käia euro. «Tasuta aega ei ole, sest parkimismaja ehitamine on päris kallis töö,» märkis Arne Sõna.

Tartu ülikooli kliinikumi haldusjuht Marek Seer teatas, et parkimismaja on eelduseks meditsiinilinnaku uue, kolmanda ehitusjärguga alustamiseks, et rajada seal laste- ja kõrvakliiniku ning päevakirurgiakeskuse uued hooned.