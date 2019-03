Endises kruusakarjääris etendub näidend laulupeo sünnist

«Kui me neli aastat tagasi vanas kruusakarjääris lumepargi avasime, oli mõte, et seal võiks olla ka mõni suvine tegevus. Laulupeo sünnist rääkiva lavastuse idee tekkis meil juba eelmisel aastal, kuid teostuseni jõudsime alles nüüd,» ütles lavastuse produtsent Jaan Olmaru.

Näidendi lavastab Karl Laumets Vanemuisest, Johann Voldemar Jannsenit kehastab sama teatri näitleja Hannes Kaljujärv ja Lydia Koidulat Saara Nüganen Pärnu Endlast. Teistes osades on Riho Kütsar (Vanemuine), Jürgen Gansen (Kuressaare linnateater), Kärt Tammjärv (Vanemuine), Karl Edgar Tammi (teater Must Kast) ja mitmed teised. Lavastuses teevad kaasa näitlejad Lendteatrist, laulupeomuuseumi näiteringist, samuti osaleb Väägvere pasunakoor ning mitu Tartu segakoori. Lavastuse kunstnikud on Martin Mikson ja Anna-Liisa Pärt ning koorijuht Mall Türk.