Tartu gümnasist pani ligi 21 000 osalejaga võistluse kinni

Kama tuli mullu Poska gümnaasiumisse õppima Valgamaalt Lüllemäe põhikoolist. «Ma natuke ikka muretsesin, kas mu keeletase on linnakooli jaoks ka piisavalt hea,» sõnas Kama. Kui ta aga inglise keele võistlusel esikoha välja teenis, sai keeleoskus kinnitust. «Olin võidust nii üllatunud, et muutusin hästi vaikseks ja kuna olin esikoha teadasaamise hetkel tantsutrennis, rääkisin sellest esimesena just trennikaaslastele,» kirjeldas Kama. Auhinnaks saab ta suvel minna keelekursusele kõigepealt Torontosse ja siis Prahasse.