Kambja valla nimeküsimus pole enam päevakorras

Haldusreformi rakendumisest ehk 2018. aasta algusest on Kambja ühendvalla rahvas ja vallavalitsus soovinud valla nime muuta. Enamik hääletanuist sooviks, et omavalitsus kannaks Ülenurme valla nime.

Paraku on vabariigi valitsus nimevaliku kinnitamise pea aasta edasi lükanud. Riigihalduse minister Janek Mäggi põhjendas otsuse venimist erimeelsusega koalitsioonipartnerite vahel ning tema hinnangul ei jõua seni veel ametis olev valitsus nimeküsimuses konsensusele.

Seda me teame juba ammu, et praegune valitsus enam midagi ei otsusta, Kambja vallavanem Aivar Aleksejev.

Eelmisel nädalal sai Kambja vallavalitsus sellele ka rahandusministeeriumilt ametliku kinnituse. Regionaalvaldkonna asekantsleri Kaia Sarenti allkirjastatud kirjas seisis, et valitsuskabineti nõupidamist ootavate punktide hulgast arvatakse välja küsimus, mis käsitleb Kambja vallavolikogu taotlust valla nime muutmiseks. «Rahandusministeerium esitab sellest tulenevalt Kambja valla nime muutmise küsimuse otsustamiseks uuele valitsusele,» oli lühikese kirja teine ja ühtlasi ka viimane lause.

Kambja vallavanem Aivar Aleksejev sõnas, et tema jaoks oli tegu mitte midagi ütleva kirjaga. «Seda me teame juba ammu, et praegune valitsus enam midagi ei otsusta,» sõnas ta rahandusministeeriumilt laekunud kirja sisu kommentaariks.