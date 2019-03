Mototehnika turuliider: peagi võtavad meie tänavatel võimu elektrirollerid

Eestis üks edukaimaid mototehnika müüjaid, Tartu külje all asuv osaühing Motohobi on viimasel paaril aastal pannud rollerite müügil järjest enam rõhku elektrimootoriga sõidukeile. Kui uute autode müügitabelis tegi Eesti autoturul mullu ilma hübriidajamiga Toyota RAV4, siis motomaailmas pole alternatiivkütused veel põhjalikult kanda kinnitanud. Eelmise aasta rollerite müügitabelist selgub, et siin müüdi vaid mõned üksikud elektrimootoriga rollerid. Siiski on Motohobi juht Marek Kärner veendunud, et lähiaastail hakkavad turul ilma tegema just elektritoitel rollerid ja mopeedid.