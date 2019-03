Aare Ristikivi: kust tulevad äärmuslased, kas kui portfelliga, siis koolist?

Miks näeme siis praegu enneolematult suurt toetust äärmustele? Kuidas on võimalik, et noored poliitikud ülistavad Hitlerit ja räägivad rassilisest puhtusest? Kas Eesti kool on demokraatlike väärtuste kujundamisel läbi kukkunud?

Esimese asjana võib kohe küsida, kas kooli ülesanne on üldse inimeste poliitilist käitumist kujundada. 1990. aastatel oli reaktsioonina nõukogude võimu poolt ülepolitiseeritud koolile tõesti tugevalt esil seisukoht, et kool õpetab ja kodu kasvatab. Ehk siis kooli ülesandeks peeti peamiselt teadmiste jagamist, oskuste andmist ja mitte hoiakute kujundamist, kuid see muutus kiiresti. Kool on nii haridus- kui ka kasvatusasutus ning see on selgelt kirjas riiklikus õppekavas.

Seesama dokument ei jäta kuidagi kahemõtteliseks, mis suunas noori kasvatada tuleb: «Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus)» (põhikooli riiklik õppekava, paragrahv 2).

Eriti tugevalt on needsamad põhimõtted kajastatud ühiskonnaõpetuse ainekavas, kus seatakse eesmärgiks, et õpilane «mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi; austab demokraatia põhimõtteid, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas» (gümnaasiumi riiklik õppekava, ainevaldkond: sotsiaalained, punkt 2.3.1.).

Niisiis Eesti kooli riiklikult püstitatud eesmärk on demokraatlike väärtuste kasvatamine.

Kas võib olla juhtunud, et kaunid sõnad on jäänud üksnes paberile? Õpetajate keskmine vanus on üsna kõrge, suur osa neist on saanud oma hariduse nõukogude koolis ning kõikide uue aja asjadega ei ole lihtne kaasa minna. Seda tõestavad kasvõi hiljuti ajakirjandusest läbi käinud arutelud LGBT ehk seksuaal- ja soovähemuste teema kajastamisest koolides – viimati oli sellest juttu seoses Orissaare gümnaasiumiga.

Olen pikka aega aktiivselt kaasa löönud üleriigilistes õpetajate organisatsioonides ja ettevõtmistes ning julgen öelda, et Eesti õpetajad teevad oma tööd südamega ning kooskõlas riikliku õppekava väärtustega. Muidugi on nende seas poliitilisel skaalal väga erinevate arusaamadega inimesi, kuid olen kindel, et keegi neist ei anna positiivset hinnet õpilasele, kes väidab, et Hitler oli geenius, et holokaust oli õigustatud, et nahavärv näitab inimese vaimseid võimeid, või teisest äärmusest, et küüditamine oli vajalik ja Stalin oli suur juht.

Pealegi on kool avalik ruum ja klassis toimuv jõuab kiiresti lastevanemate ning kooli juhtkonna kõrvu, nemad sel juhul reageeriksid. Üksikuid seda laadi juhtumisi on ju ka ajakirjandusse jõudnud, näiteks Järva-Jaani gümnaasiumi ajalooõpetaja lugu, kuid olen siiski kindel, et Eesti koolid teevad head tööd avatud ja sallivate noorte kujundamisel.

Äärmusliku mõtteviisi tekke selgitamine jäägu psühholoogide pärusmaaks, kuid selle võimendumisel on väga suur roll sotsiaalmeedial.