Tumedanahaliste meeste ründamist pealt näinud rootslane: olen valmis politseile tunnistusi andma

Moritz selgitas, et eile keskpäeval Tartus Ülikooli tänaval raekoja taga kõndides kuulis ta ühtäkki agressivseid eestikeelseid hõikeid. Ta selgitas, et mehed karjusid midagi neist möödunud mustanahalisele jalgratturile ning kaks karjujatest asusid jalgratturit jälitama. «Selle peale sõitis jalgrattaga mees neil eest ära ning mehed loobusid,» selgitas Moritz.

Ta lisas, et sündmust nägid pealt vähemalt viis inimest. «Üks pealtnägijatest filmis ja üks tuli meie juurde ning ütles, et helistab politseisse,» lisas Moritz. Et rootslane ise eesti keelt ei räägi, ei julgenud ta oma turvalisuse huvides ründajaid inglise keeles korrale kutsuda. Liiatigi oli selleks hetkeks talle teada, et vahejuhtumist on teavitatud politseid.