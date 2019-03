Tartu noored kureerisid kunstimuuseumis näituse

5. aprillil kell 17 avatakse Tartu kunstimuuseumi projektiruumis näitus «Muusade maailm», mis on Tartmusi noorteklubi esimene enda kureeritud näitus. Ekspositsiooni eesmärk on näidata, kuidas on kujutatud väga erinevaid, kuid võrdselt inspireerivaid naisi.