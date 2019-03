Tartusse kerkib kolm uut Konsumit, maakonda kaks

Coop Tartu ehk Tartu tarbijate kooperatiiv peab plaani avada paari järgmise aasta jooksul Tartus kolm täiesti uut Konsumit. Maakonnas asendatakse senisest märksa suurema kauplusega kaks praegust A&O poodi.

Selle aasta lõpuks on Coop Tartul koostöös Anne Medicaliga kavas avada uus Konsum Mõisavahe tänaval tervisekeskuse juures. Uue kaupluse müügisaal on suuruselt võrreldav Ujula ja Lembitu Konsumi omaga. Hoone ehitus on juba alanud.

Peale selle on käsil ettevalmistused veel nelja Konsumi rajamiseks. Alla on kirjutatud kaupluste arendamise kokkulepetele Raadimõisa elurajoonis Kaupmehe tänaval ning Kvissentali külje all Jõgeva maantee ääres. Raadimõisa Konsum on kavas avada hiljemalt 2020. aasta kevadel ning Kvissentali Konsum sama aasta sügisel.

Mida aeg edasi, seda nõudlikumaks muutuvad tarbijad nii maal kui ka linnas, ütles Coop Tartu juht Tarmo Punger.

Järgmise aasta jooksul kerkivad ka Alatskivile ja Mellistesse seniste A&O kaupluste asemele tunduvalt laiemat kaubavalikut pakkuvad täiesti uued Konsumid.

Coop Tartu juhatuse esimehe Tarmo Pungeri sõnul osutab senine areng sellele, et mida aeg edasi, seda nõudlikumaks muutuvad tarbijad nii maal kui ka linnas ning suurenevad inimeste ootused kvaliteedile ja kaubavalikule. Tema kinnitusel on viimastel aastatel väiksematesse asulatesse rajatud uued Konsumid üle Eesti end õigustanud ja klientidelt kiitvaid hinnanguid teeninud.

«Mõisavahe, Kvissentali ja Raadimõisa kauplusest saavad Coopi esindused nendes Tartu piirkondades, kus me varem esindatud polnud. Uute kaupluste lähipiirkonnad arenevad kiiresti ja kaubandusteenus on seal juba ette väga oodatud,» lisas Punger.

Kavandatavad uued Konsumid loovad Tartusse ja Tartumaale enam kui poolsada uut töökohta. Praegu kuulub Coop Tartule kolm Maksimarketit, seitse Konsumit ning kaksteist väikepoodi (A&O kauplust) Tartus ja selle lähiümbruses.