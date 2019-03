Priiusepäeva tähistamine kujunes laulupeo eelprooviks

Väägvere pasunakoori liige, D. O. Wirkhausi vend J. Wirkhaus kirjutas sõnavõtu kohapeal küllaltki täpselt üles. Olgu siinkohal toodud mõned katked sellest: «Ei, see nimi pole mitte Väägvere, vaid Vägevveri. Vägevveri, priiveri paneb need pasunad hüüdma, ilusasti, toredasti nagu viimsepäeva pasunaid. Priimees on priiuspidu pasunad pannud hüüdma. Kostku nende hüüd üle maa ja virgutagu need hüüded prii rahvast säärast vägevat verd omandama, nagu neil siin. Külvake soola langenud orjuse müüride varemetele, et orjaokkad iial enam ei saaks priirahva vägevat verd vangistada. Tühjendan klaasi vääramata vägevavere terviseks.»