Kalle Muuli: Uus valitsus – hirmud ja riskid

Ei, vimm kasvab, lõhe süveneb ja pahameel ülbe eliidi vastu aina paisub. Nelja aasta pärast on EKRE päralt juba vähemalt neljandik või koguni kolmandik riigikogust. Kas siis on kergem lõhet ületada? Või ütleme ka siis sellele rahvahulgale, et ei, teie esindajatega me ei räägi, me välistame teid?

Katse minna hulga ebamugavamat teed mööda ja EKREga läbi rääkida tähendab muidugi suurt riski. Paljudel Keskerakonna ja Isamaa valijatel on ilmselt raske mõista, miks üritatakse sellise erakonnaga koos valitsust moodustada. Tõenäoliselt kaotavad nii Keskerakond kui ka Isamaa praegu toetajaid, kuid tulevikus, kui valija mõistab nende otsuste eesmärke ja riigimehelikkust, taastub nii usaldus kui ka toetus, sest pikemas plaanis on see võib-olla ainus tee, mis pakub natukenegi lootust ületada ohtlik lõhe ja ühiskonda veidigi lepitada.

Mõistagi peavad EKRE hoiakud ja kõnepruuk valitsuses muutuma, teisiti ei ole see mõeldav. Sellises muutumises pole ka midagi iseäralikku. Kui muutub erakonna roll – opositsiooniparteist valitsusparteiks või vastupidi –, siis muutub alati ka retoorika.

Ükski minister ei saa lubada endale väljaütlemisi, mida kasutavad opositsioonipoliitikud. Keskerakondlane Mihhail Korb võis opositsioonis manada NATOt maa põhja, keegi ei teinud sellest väljagi, aga riigihalduse minister sai ta olla vaid ühe päeva pärast seda, kui oli öelnud, et ta ei toeta Eesti kuulumist NATOsse.

Muretsejatel tasub tähele panna, et valitsuses vahetub vaid üks erakond. Valimiste kõige suurema kaotaja, sotside asemele on tulemas kõige suurem tõusja EKRE. Kaks erakonda, seejuures valitsuse suurim erakond, jäävad samaks. Seepärast ei saa ka valitsuse kurss väga palju muutuda. Uus valitsus tuleb senisest ilmselt konservatiivsem, parempoolsem ja rahvuskesksem, kuid kindlasti mitte natslik, fašistlik või mingit muud moodi äärmuslik.

Tasub ka teada, et valitsusläbirääkimistel ja valitsuses ei hääletata. Otsuseid langetatakse ainult üksmeeles. Kui kasvõi üks erakond on vastu, siis lepingut ei tule ja otsust ei sünni. Seepärast pole praegu kavandatava koalitsioonivalitsuse puhul mõtet karta järske pöördeid. Isegi kui EKRE üritaks teha midagi nurjatut, siis ei lähe see teiste erakondade vastuseisu tõttu läbi.