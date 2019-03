Taimekasvatusinstituut sai uue direktori

Andre Veskioja märkis, et tema jaoks on kõige olulisemad suunad, millega ETKI direktorina alustada, uue infrastruktuuri lõpule viimine ja käivitamine, koostöötugevdamine Eesti ülikoolide ja ettevõtjatega ning ETKI töötajate varasemast suurem kaasamine ETKI juhtimisel tehtavatesse otsustesse.

Andre Veskioja senine teadustöö on seotud toidutehnoloogia, innovatsiooni ja tootearendusega, ta on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi rakenduslikke teadusprojekte. Ta on kolmteist aastat töötanud BioCC OÜ-s, viimati vanemteadurina. Andre Veskiojal on põllumajandusteaduse magistrikraad Eesti maaülikoolist ning omandamisel veterinaaria ja toiduteaduse doktorikraad.