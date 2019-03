Sangar lõpetab Eestis tootmise

Seega valmivad Sangari kaubamärgiga triiksärgid edaspidi väljaspool oma maja. Koondamisega tuleb Sangarist lahkuda kõigil ligi 60 tootmisega seotud inimesel – 40 õmblejal, juurdelõikajatel ja teistel oskustöölistel. «Rõõmu me selle otsuse üle ei tunne, Sangar on tootmist Eestis hoidnud ja leppinud pikalt kalli omahinna kinnimaksmisega. Enam pole võimalik nii edasi minna,» tõdes Raul Saks.

Otsuse taga on tööjõukulude kiire kasv, mis on drastiliselt mõjutanud tööjõumahukate tootmisettevõtete konkurentsivõimet – täna on õmblemine Eestis 2–3 korda kallim kui meist tuhat kilomeetrit lõunapool.