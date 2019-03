Alvar Tipp: võitlus tasuta lasteaia eest algas Tartus

Kahjuks on Tartu linnas võimul olevate Reformierakonna ja Keskerakonna jaoks lapsevanemad piltlikult öeldes samasuguses staatuses nagu lüpsilauda loomad, kellelt tuleb võimalikult palju välja pigistada.

Vabaerakonna liikmed, kes kohalikel valimistel ühinesid valimisliiduga Tartu Heaks, on teinud valimisliidu nimekirjas valituks osutunud inimestega korduvalt linnavolikogule pöördumisi, et siduda lasteaia kohatasu miinimumpalgast lahti, kuid paraku pole volikogul siiani olnud selleks piisavalt poliitilist tahet.

On tunne, et valijaid on vaja poliitikutele vaid enne valimisi, kui võib nendega kohtuda ja muresid kuulata, kuid pärast valimisi pole inimesed enam olulised. Ning neid sõnu kinnitavad hetkel koalitsiooniläbirääkimisi pidavate erakondade sõnavõtud.

Seega, isegi kui Tallinna lasteaedade kohatasu tõusis 15 eurot ja on sellest aastast pea sama suur kui Tartus, hoiab tallinlane toiduraha pealt kokku 30 eurot kuus.

Siiamaani pole kuulnud võimuliitu punuvate poliitikute sõnavõttudes, et vähemalt uuest õppeaastat ehk 2019. aasta septembrist on Eestis kõikidel lastel lasteaias käimine tasuta. Valimiste eel lubadusi ometi anti.

Miks me ei saa uskuda suuri parteisid, tahaks seepeale küsida. Ehkki seadusega on lubatud lasteaiatasu isegi 20 protsenti miinimumpalgast, on Tartu linnabossid näiliselt justkui armulikud, et on hoidnud seda määra 15 protsendi peal, mis paljudele lapsevanematele on ikkagi suur summa. Trikk on aga selles, et maksimumtasu küsides ei saaks Reformierakond ega Keskerakond väita, et nad hoolivad lastega peredest ja Eesti tulevikust.

Isikliku näitena saan tuua kohatasu ja toitlustuskulud, mis kaasnevad nelja lapse lasteaias käimisega Tartus. Alates 2011. aastast on meie pere tasunud kokku natuke üle 11 000 euro. Ning kui arvestada praegust kohatasu suurust ning toidupäeva maksumust, siis aastaks 2023, mil pesamuna lõpetab lasteaia, olen tasunud laste lasteaias käimise eest 17 000 eurot. Peenrahaga just tegu ei ole.

Korduvalt on Tartu linnapea välja vabandanud kallist kohatasu väitega, et Tartu lapsed saavad lasteaias korralikku komplektset teenust ning lisateenuseid saab lapsevanem lasteaiast lahkumata, siis sellel teemal on Tartus jällegi negatiivseid arenguid. Kohatasu tõuseb aasta-aastalt, aga teenus ei parane. Miks küll nii?

Kuna Tartus võimul olevad erakonnad ei ole isegi kaalunud kohatasu tõstmise tühistamist või tasu alandamist näiteks 65 euro peale kuus, nagu on korduvalt eelnõudes pakutud, ei jäänud Vabaerakonnal enam muud üle, kui minna oma ideega riigikokku.

