Kajar Lember: olin üheksa kuud justkui alasti

​Kinnitan endiselt, et Tartu abilinnapeana töötades ei ole ma teinud ühtegi otsust, mis ei oleks Tartu ja tartlaste huvides või oleks kuidagi minu isiklikes huvides. Kordan, et kui üks asja uuriv tegelane siiralt usub, et ma läksin juuksurisse eesmärgiga saada tasuta juukselõikus, siis see inimene vääriks minu hinnangul psühhiaatrivisiiti, mitte kõrgepalgalist ametikohta.

Eurotoetuste kohta saan kinnitada, et kõikide minuga seotud objektide puhul ei ole võimalik rääkida omaosaluse mittepanustamisest. Kavatsen seda ka tõestada ning kui terve mõistus võidab, siis pole see ka väga keeruline.

Olete süüdistust oodanud pea kolm aastat. Karistusseadustik näeb ette, et soodustuskelmuse eest võib süüdimõistmise korral määrata kuni kolm aastat, altkäemaksu võtmise eest kuni viis aastat vangistust. Samas olete juba süüdistuse ootamise ajal pidanud paljust loobuma.

Iseenda ja väga paljude lähedaste ning kahjuks ka laste elu on ikka täiesti sassis. Mingis võtmes on selline ooteasend veelgi hullem ja see tuleks küll sellistes protsessides kuidagi karistuse hulka määrata või vähemalt sellega arvestada võimaliku karistuse määramisel.

Loodan väga selle päevani välja vedada, kui teoorias võiks tulla süüdimõistev kohtuotsus, et ma tõepoolest olen ühel issanda aastal enne jõule saanud juuksuris käies kallistuse ja tasuta juukselõikuse näol altkäemaksu ning selle eest mõistetakse mulle reaalne vangistus. Ma arvan, et see kaasus muudab juba kohtusse jõudmisega arusaamu Eesti õigussüsteemi tõlgendamise võimalustest ja mine tea, kuhu see protsess veel jõuab.

On teil mõningaid mõtteid, kuidas remontida Eesti korrakaitse- ja õigussüsteemi, nii et keegi ei peaks samamoodi kui teie elama kahtlusalusena sedavõrd pikki aastaid?

Saan aru, et inimesed teevad struktuurides oma tööd, aga kaine ja ratsionaalne mõtlemine peaks ikka alles jääma. Eneseteostus on mõistetav, aga enese eksimatuse tõestus sellisel kohal mitte. Ma arvan, et minu kaasuse maksumust saab arvestada sadade tuhandete eurodega ning suures osas on see kulutatud sellele, et tõestada, et ma olen altkäemaksuvõtjast korruptant, mitte sellele, et saada paberipakid kokku soodustuskelmuste teemal, nagu praegu on püütud väitma hakata. Need materjalid olid juba koos kahtlustuse ajal.

Eks nüüd on teie saatus kohtu otsustada. Milline saab teie elu olema süüdimõistmise või õigeksmõistmise järel?

Ütleks, et kui tervis vastu peab, siis elan edasi. Ma isegi ei hakkaks ennustama, sest lõpptulemus on tõenäoliselt veel aastate taga. Selge on see, et sellises kohtuprotsessis ei saa mina olla tegelikkuses võitja ei süüdi- ega ka õigeksmõistmise järel.

Loe pikemalt Tartu Postimehe veebist.