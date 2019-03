Koduta koerad käisid vabatahtlike jalutajatega linna uudistamas

Üks niisuguse ettevõtmise initsiaator on Merle Leiner, kes on endale varjupaigast koera võtnud ning kes varjupaika seejärel vabatahtlikuks jäädes tuli ideele hakata korraldama koertele hiseid jalutuskäike, et anda neile kogemusi, mis aitaksid neil hiljem oma uues päriskodus lihtsamini kohaneda.

Tänane jalutuskäik oli varjupaiga loomadel juba teine omataóline ning eeldatavasti tuleb selliseid veel mõnenädalaste vahedega veel.

Need huvilised, kes vabatahtlikult sel viisil oma panust loomade ellu anda soovivad, peaksid korraldajatega Tartu koduta loomade sõprade Facebooki grupis enne kontakti võtma.

Ka Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar on tõdenud, et niisugune hästi läbi mõeldud algatus onpositiivne. «Loomad harjuvad erinevate inimestega suhtlema, see on neile väga vajalik,» on ta juba varem öelnud.

Vabatahtlik Merle Leiner leiab, et ettevõtmise eesmärk on tõesti ka koertele päriskodu leidmine. Et inimesed tänaval neid märkaksid ja selle peale mõelda võiksid.