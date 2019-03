Endise abilinnapea tegevuse uurimine vältas ligi kolm aastat.

Süüdistus: toimingupiirangu rikkumine ja altkäemaksu võtmine.

Lember ei näe endal süüd ja leiab, et uurijad on ületanud võimu piire.

Ligi kolm aastat tagasi sai toonane Tartu abilinnapea Kajar Lember kahtlustuse korruptsioonikuritegudes. Süüdistuse esitamiseni jõudis prokuratuur alles eelmise nädala lõpus. Ettevõtja ja endine linnajuht ise on veendunud, et kogu süüdistuse sisu on pastakast välja imetud. Oma esimeses pikemas usutluses räägib Lember, kuidas ta kinni peeti, milliseid uurimismeetodeid koges ning kuidas on kahtlusaluse staatus tema elu viimastel aastatel mõjutanud.

Kajar Lember, palun meenutage oma sõnadega seda pea kolme aasta tagust päeva, mil teid Tartu raekojas kinni peeti ning arestimajja viidi.

Raekoja trepil ja minu kabineti ukse taga ootas mind täiesti tavalise teisipäeva hommikul viis või kuus politseinikku, kelle pilk näis ütlevat: «kui teed ühe vale liigutuse, paneme sind siinsamas pikali».

Käsi õnneks päris raudu ei pandud. Kui kabinetti sisenesin, võeti minult kohe ära mobiiltelefon ning alustati põhjalikku läbiotsimist. Paar tundi hiljem teatati, et minu kabinetis on toimingud lõpetatud ja järgmisena võetakse ette minu auto ja kodu. Hea, et vähemalt tehti viisakas ettepanek sõita autoga koduõuele, et mitte hakata raekoja taga seda läbi otsima. See oli vist ainuke inimlik hetk sel päeval.

Näha oli, et praegusel prokuröril oli ka pisut piinlik, kui tema käest asja sisu kohta küsiti ning ta pidi kuidagi sellest välja keerutama.

Kui veidi hiljem minu kodu igas toas totaalne läbiotsimine korraldati, sain aru, et nad tõesti otsivad midagi kindlat. Mis see küll olla võiks? Neil pidi olema mingi konkreetne vihje või ülesanne, sest ülima põhjalikkusega tuhniti läbi nii minu sokisahtel, aluspükste riiul kui ka laste toad.

Näha karja tegelasi oma kodu tuulamas sellise õhinaga, nagu võiks sealt leida mõrvarelva, oli pehmelt öeldes oksele ajav. Küllap otsiti raha või kinkekaarti, aga paraku polnud seal kumbagi.

Kas saite tol päeval aru, milles teid kahtlustatakse?

Ei saanud aru enne, kui õhtul anti esialgset kahtlustust lugeda. Ka siis vaatasin seda kui väga arusaamatut teksti. Kui ettevõtluse teemas ma vähemalt sain aru, milles on selle kaasuse point, siis kõik linnavalitsuse tööd puudutav oli nagu ulmekirjandus teiselt planeedilt.

Kui kaua arestimajas viibisite?

Õnneks mind päris 48 tundi kinni ei hoitud. Pidin seal viibima ühe öö ja pea kaks päeva.

Eks see öö oli juba ise omamoodi uus kogemus. Et päev oli olnud päris väsitav ja teha seal mitte midagi pole, siis enamiku ööst ma isegi magasin. Valvuridki arvasid, et kuradi raudsed närvid: kui uks kinni kolksatas, nii norinat tuli. Aga kindlasti ei ole see meeldiv kogemus, kui pead tundide kaupa suhteliselt väikeses ruumis samme mõõtma ja ajaloos erinevate kehavedelikega tutvunud voodis lakke vahtima.

Kajar Lember vahetult pärast vahi alt vabanemist 2016. aasta kevadel. FOTO: Kristjan Teedema

Kahtlustuse sisu põhines toona, 2016. aasta mais peaasjalikult korruptsioonikuritegudel. Sel reedel avalikuks tehtud süüdistuses on korruptsioonikuritegude osa pigem väike. Kas olete ise enda jaoks selgeks mõelnud, kuidas just selline süüdistus kokku sai?

Lugege esimest prokuratuuri pressiteadet aastal 2016! Selles tembeldatakse mind üheselt altkäemaksu võtnud isikuks. Soodustuskelmustest ei ole seal mitte ühtegi sõna. Nüüd teatas aga prokuratuur, et avalikkus on minu kaasusest pisut valesti aru saanud, sest tegelikult on rõhk ikka majanduskuritegudel. Tule taevas appi! Ise tegid sellise meediateatri ajal, mil mina veel putkas istusin, ning nüüd ütlevad, et avalikkus on valesti mõistnud. Minge ja lugege seda materjali minu kodulehel kajarlember.ee, kes vähegi viitsib süveneda – see on ikka selline absurdsus, et anna aga olla.

Mahu mõttes oli ka toona enamik lehekülgedest seotud toetuste teemaga ja kogu see korruptsiooni asi on ka praegu enam kui 250-lehelisest süüdistusaktis vaid kolmel leheküljel. Iga loogiliselt mõtlev inimene saab siit aru, et see oli puhas ja väga teadlik meediapalagan. Mis ületaks veelgi paremini uudisekünnise kui uudis, et Eesti ühe parlamendierakonna aseesimees ja Tartu abilinnapea on võtnud altkäemaksu?

Eelmise nädala pressiteates nimetati seda juba minule vastutasuks pakutud ja altkäemaksuna käsitletavaks hüveks, mis on rahaliselt mõõdetav, kuid oma pealkirjad said nad ikka kätte. Näha oli, et praegusel prokuröril oli ka pisut piinlik, kui tema käest asja sisu kohta küsiti ning ta pidi kuidagi sellest välja keerutama.

Kas saab keeleliselt veel ilusamat udu kirjutada, selle asemel et ausalt öelda, et kogu altkäemaksukaasusest on alles üks episood, kus ma kellegi arvates sain altkäemaksuna üheksa euro väärtuses juukselõikuse.

Alles on ka üks episood seoses Raadil asuvate kinnistute korrastamisega, kus mul väidetavalt oli selleks isiklik huvi. Kinnitan veelkord: ainus huvi oli saada sealne territoorium ERMi uue maja avamiseks korda. Selle kohta on esitatud ka prokuratuurile lisatõendid, mis välistavad isegi võimaliku kuriteokoosseisu, kuid prokuratuur loobus selle tõendi kasutamisest. See on ka mõistetav, sest ilma selleta oleks see juuksurikaasus veelgi koomilisem.

Kahtlustuse saamisest kuni süüdistuse esitamiseni kulus pea kolm aastat. Kuidas te oma elu kahtlustuse saamise järel ümber korraldasite?

Kindlasti on see periood olnud ebamugav. Tegelen ettevõtlusega, kuid möönan, et tänu sellele protsessile on see olnud päris keeruline. Kahtlustuse tõttu oled finantsasutuste jaoks punane rätik, uusi kliendisuhteid on ikka väga keeruline luua, sest maailm meie ümber on väike. Seda kahju ei saa kunagi heaks teha.

Praegu tegelen puitmajadega ja nuputan siin üht uut mänguilu tootearendust avalike tualettide kontekstis, sest tundub, et kõik linnad maailmas ei ole siiski nii rikkad, et endale üle 100 000 euro maksvaid kemmerguid osta.

Kas teil on arusaam, mis oli toona kriminaalasja algatamise aluseks?

Asi algatati ametlikult PRIA avalduse alusel, uurimaks ühe ehitustöid teinud firma tegevust, kes ka minu objektidel ehitas. See võis nii ka olla, kuid mida rohkem sellesse süvenen, seda jaburamaks loogika kahjuks läheb. Arvestades seda mahtu, mis on kulutatud minu pealtkuulamisele ja jälitamisele ning kogu jälitustegevusele tervikuna, siis ma ei taha kõlada paranoiliselt, aga mingi normaalsusega ei ole siin kindlasti tegemist. Arvan, et politsei peaks oma majas tegema tõsise sisekontrolli ja uurima, kui palju selle peale ja mis eesmärgil on ressursse kulutatud.

Hakata nüüd rääkima, et fookus ei olnud minul kui avaliku elu tegelasel, vaid pigem eurotoetustel, on täielik jaburus. Sisuliselt ei ole kogu jälitustegevuse käigus lisandunud ühtegi tõendit soodustuskelmuste pakki, sest kõik toetustaotlused olid esitatud aastaid varem ning seal ei saanudki midagi olla.

Kas tõesti see kõik oli selle nimel, et tõestada minu altkäemaksuna käsitletava hüve saamist, nagu nüüd kirjas? Pole nagu väga usutav. Siin võiks ka ajakirjandus pisut vaeva näha ja ma väga loodan, et keegi julgeb ka tagamaid avada ja vastutuse võtta.

Milline oli teie arusaamise kohaselt jälitustegevus?

Kriminaalmenetlust alustati 2014. aasta märtsis ja jälitamine on olnud totaalne. See tähendab, et minu telefoni kuulati pealt, kõiki sõnumeid ja e-kirju vaadeldi. Loeti ja salvestati. Lisaks jälgiti mind varjatult hommikust õhtuni. Sellisel viisil olin justkui alasti üheksa kuud ehk septembrist 2015 juunini 2016.

Vähe sellest. Enne seda, alates 2013. aasta detsembrist koguti minu ja paljude teiste isikute telefonide sideandmeid ning analüüsiti detailselt minu suhtlusringkonda ja suhtlustihedust.

Politsei on kasutanud analüüsi, kust nähtub, mis numbril kõned tehakse, millises koguses, kellele helistatakse, kus need telefonid asuvad ja kui pikk kõne oli. Muide, luba selleks võeti alles aasta hiljem. Ka see on jälitamine ja kui see pole minu põhiõiguste riive, siis mis see on? Õnneks on õiguskantsler juhtinud tähelepanu sellele, et selline sideandmete kogumine ja kasutamine ei pruugi olla õiguspärane.

Euroopa Liidus ainsana ei ole Eestis selliseks tegevuseks vaja kohtu luba ehk meil ei käsitleta seda jälitustegevusena. Aga ma ütleks, et kui miski kõnnib nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis järelikult ongi tegemist pardiga. Ehk võrdlus sideandmete kogumisega: kui sideandmed annavad analüüsi tulemusena täieliku ülevaate isiku suhtlusest, liikumisest ning tegevusest, siis on see jälitustegevus.

Tagantjärele saan tõdeda, et tegemist oli selgelt nii-öelda igaks juhuks jälitamisega lootuses, et äkki hakkan siiski kuritegusid toime panema. Minu kohta on korjatud materjale 20 000 lehekülge, korraldatud pea 300 päeva jooksul füüsilist jälitamist, kaardistatud üle 57 000 toimingu telefonide pealtkuulmise kaudu – sellised arvud räägivad juba enda eest. Ja mis on tulemus? Sisuliselt ei lisandunud ühtegi olulist tõendit soodustuskelmuste pakki. Kui politsei ja prokuratuur väidavad nüüd, et seda kõike tehti ikkagi soodustuskelmuste tõendamiseks, siis on vist kommentaarid liigsed.

Kajar Lember vahetult pärast vahi alt vabanemist 2016. aasta kevadel. FOTO: Kristjan Teedema

Kas teil on mõttes esitada kaebus ebatarviliku jälitustegevuse kohta?

Eks vaatame, kuhu see protsess tüürib. On ju selge, et esimesel pressikonverentsil politsei ja prokuratuuri esindajad valetasid, sest nad teadsid, et neil puuduvad tõendid selle kohta, et ma olen võtnud korduvalt ja pikema aja jooksul altkäemaksu.

Minu jälitamise käigus on lindistatud ja pildistatud paljusid tuttavaid, erakonnakaaslasi ja lähedasi – mitte kedagi neist pole sellest teavitatud ja uurija väitis mulle suhteliselt ülbelt, et nad pole kellegi eraelu riivanud. Mis kuradi riigis me elame, kui politsei jälgib ja pildistab, nagu ise tahab, näiteks minuga vestlevat riigikogu liiget, ja siis teatab, et pole nagu põhjust teavitada!? Minu meelest on siin juba nii palju küsitavusi, et ei mahu siia juttu ära.

Kas tunnistate, et olete teinud vigu, mis andsid aluse teile esitatud süüdistuseks?

Kindlasti on minu kõige suurem süü minu lahtine ja avatud tekst. Tõenäoliselt läheb ka peale seda intervjuud politseis ja prokuratuuris lahti uus operatsioon pealkirjaga «Lemberi suu lukku» või midagi taolist.

Ma olen nii läbi uuritud, et kui ma oleks vales kohas peeretanud, siis oleks seegi toimikus. Kinnitan endiselt, et Tartu abilinnapeana töötades ei ole ma teinud ühtegi otsust, mis ei oleks Tartu ja tartlaste huvides või oleks kuidagi minu isiklikes huvides.

Kordan: kui üks asja uuriv tegelane siiralt usub, et ma läksin juuksurisse eesmärgiga saada tasuta juukselõikus, siis see inimene vääriks minu hinnangul visiiti psühhiaatri juurde, aga mitte kõrgepalgalist ametikohta. Eks siinkohal ongi huvitav, et ma näiteks pole kordagi oma elus prokuröriga kohtunud, aga tema peaks kokku kirjutama materjali minu süütegudest, mis põhinevad tegelikkuses suuresti ühe konkreetse uurija arusaamisel ja tema koordineerimisel kokku kirjutatud 76 kaustatäiel materjalil.

Eurotoetuste kohta saan kinnitada, et kõikide minuga seotud objektide puhul ei ole võimalik rääkida omaosaluse mittepanustamisest. Seda kavatsen ka tõestada ja kui terve mõistus võidab, siis pole see väga keeruline.

Praegu tahetakse selgelt kohtu kaudu korraldada näidispoomine, et edaspidi oleks asi selgem. Süüdistuses tehakse ka PRIA ametnikest lauslambad ja mina olevat hoidnud PRIAt teadmatuses. Kes elus on kasvõi ühe projekti ise teinud, rääkigu mulle ka, kuidas saab hoida seda asutust teadmatuses. Kõike kontrollitakse ette ja taha ning ühtegi senti ei maksta välja enne, kui aktides olevad tööd on tehtud.

Kahjuks ei ole keegi süvenenud reaalsetesse projektidesse ja kui see vaidlus jääb vormi pinnale, siis võib sealt igasuguseid otsuseid tulla. Eks peame nüüd kohtus need teemad põhjalikult läbi vaidlema.

Olete süüdistust oodanud pea kolm aastat. Karistusseadustik näeb ette, et soodustuskelmuse eest võib süüdimõistmise korral määrata kuni kolm aastat vangistust, altkäemaksu võtmise eest kuni viis aastat. Samas olete juba süüdistuse ootamise ajal pidanud paljust loobuma. Mis mõtteid see loob?

Iseenda, väga paljude lähedaste ning kahjuks ka laste elu on ikka täiesti sassis. Mingis võtmes on selline ooteasend veelgi hullem ja see tuleks küll sellistes protsessides kuidagi karistuse hulka määrata või vähemalt sellega arvestada võimalike karistuste määramisel.

Reaalselt on kolme aasta jooksul ju toimunud vähe. Sisuliselt on kogu süüdistus copy-paste esialgsest kahtlustusest, kus minu puhul on nüüdseks välja jäänud enamik alguses üleval olnud niinimetatud korruptiivsetest tegudest, nagu kuulsa peldiku ehitus endisele politseiplatsile.

Loodan väga selle päevani välja vedada, mil võiks teoorias tulla süüdimõistev kohtuotsus, et ma tõepoolest olen ühel issanda aastal enne jõule saanud juuksuris käies kallistuse ja tasuta juukselõikuse näol altkäemaksu ning selle eest mõistetakse mulle reaalne vangistus. Ma arvan, et see kaasus muudab juba kohtusse jõudmisega arusaamu Eesti õigussüsteemi tõlgendamise võimalustest. Ja mine tea, kuhu see protsess veel jõuab.

On teil mõtteid, kuidas teha nii, et keegi ei peaks kahtlusalusena elama pikki aastaid?

Saan aru, et inimesed teevad struktuurides oma tööd, aga kaine ja ratsionaalne mõtlemine peaks ikka alles jääma. Eneseteostus on mõistetav, aga enese eksimatuse tõestamise püüe sellisel kohal mitte. Arvan, et minu kaasuse maksumust saab arvestada sadade tuhandete eurodega ning enamik sellest summast on kulutatud sellele, et tõestada, et ma olen altkäemaksuvõtjast korruptant, mitte sellele, et saada paberipakid kokku soodustuskelmuste teemal, nagu nüüd on püütud väitma hakata. Need materjalid olid juba koos kahtlustuse ajal.

Vot selliste asjade, seal hulgas valeväidete teadliku esitamise eest on vaja panna ka inimesed vastutama, siis ei pritsita suust välja esimest mõttealget, millele pole mingit kinnitust. Sama on ka jälitustegevusega – ei saa jälitada inimesi igaks juhuks.

Saan aru, et praegu on mundriau küsimus kaalul, aga see ongi taktika: kurname inimese nii vaimselt kui rahaliselt ära, küll ta siis lepib süüdimõistva kokkuleppega. Kahjuks tuleb tunnistada, et nii olekski tihti ratsionaalsem. Aga kas ka õiglasem?

Teie edasine käekäik on kohtu otsustada. Mis te arvate, milline saab teie elu olema süüdimõistmise või õigeksmõistmise järel?

Kui tervis vastu peab, siis elan edasi. Ma isegi ei hakka ennustama, sest lõpptulemus on tõenäoliselt veel aastate taga. Selge on see, et sellises kohtuprotsessis ei saa mina olla tegelikkuses võitja ei üht- ega teistpidi.

Toon ühe puust ja punaseks värvitud näite. Meid kahtlustatakse toetuste taotlemises selliselt, et ehituse hinnapakkumised on üles paisutatud selleks, et mitte tasuda kohustuslikku omaosalust. Ühe konkreetse hoone puhul, mis ehitati nullist üles - vundament, kiviseinad, põrandad, soojustatud laed, katus, uksed, aknad, elektrisüsteem, valveautomaatika, ventilatsioon ja kõik muu juurdekuuluv. Projektijärgseks hinnaks kujunes ligi 580 eurot ruutmeetri kohta. Süüdistus: ei tasutud omaosalust ehk hoone ehitati hinnaga ligi 290 eurot ruutmeetri kohta ja seda koos käibemaksuga!

Kallid inimesed, selle summa eest ei saa reaalselt poest kogu ehitusmaterjaligi selleks ehituseks ostetud! Igaüks, kes on endale maja ehitanud, renoveerinud või ka kinnisvara soetanud, saab aru, mis tegelikult maksab uue kivimaja ehitamine.

Tegelikkuses läks objekt ka projektimaksumusest kallimaks, aga tundub, et loogika ja elementaarse matemaatikaga pole siin mingit pistmist. Uurija aga teab, kuidas saab nii ehitada, sest raha liikumised ettevõtete vahel on liiga keerulised ehk lihtsam on kohe süüdi mõista. Kahju on mul ainult sellest, et ka prokuratuur laseb ennast suhteliselt lihtsalt kontrollitavate asjadega kaasa vedada ehk ei suuda või ei taha asjasse süveneda ning a priori usutakse kogu seda pahna, mida uurimisasutus on kaante vahele toppinud.

Mina ei tea, äkki ma olengi tegelikkuses David Copperfield, kes sõrmenipsuga saab majad ilma rahata ehitatud.

Kas ja kuidas saaks tagasi teha kaotatud aega?

Sellest ajast on kindlasti kõige rohkem kahju, sest seda tagasi saada polegi võimalik.

Arvan, et kulutan füüsiliselt vähemalt kolmandiku ja vaimselt poole enda ajast selle protsessiga tegelemiseks. Muu aeg kulub raha teenimiseks, et saaks protsessis osaleda ja ka pere toidetud.

Mille eest ma pean küll riigistruktuure siiralt tänama, on see, et mul ei ole kunagi varem olnud nii palju aega tegeleda lastega, sest kodust eemal olemist on viiamstel aastatel olnud ikka kõvasti vähem kui varem.

Mai 2018. FOTO: Margus Ansu

Kas olete mõelnud poliitikasse naasmisele?

Poliitikukarijääri mõjutas see protsess väga lihtsalt: see sai läbi. Otseselt polnud väljumine vajalik, aga ma taandasin end kohe kõikidest avalikest ametitest, sest ei pidanud kuidagi normaalseks, et selle saaga mõju oleks ülekantav kuskile mujale. Mul oli väga palju huvitavat tegevust enne poliitikasse siirdumist ja on ka pärast sealt väljumist.

Eks poliitikat saab teha ka muud moodi kui tegevpoliitikas osaledes. Aga ära iial ütle iial. Kui päris surnuks ei menetleta, siis vahet pole, kuidas see kohus lõpeb, kuid kindlasti olen ma juba nüüd ja veelgi enam kolme-nelja aasta pärast, kui see protsess peaks ükskord läbi saama, ühe suurepärase kogemuse võrra rikkam.

Muide, millise pilguga vaatate praegu kõrvalt Eesti poliitikat?

Poliitika on ja jääb poliitikaks. Praegu toimuvat hüsteeriat tõenäoliselt tekkiva valituskoalitsiooni kontekstis ei pea ma väga viljakaks. Rahvas on oma valiku teinud ja kui riigikogu kõige koostöövõimelisem seltskond saab kokku sellise matemaatikaga, siis see ongi ju demokraatlik protsess.

Nagu päris elus: valimistel või ka minu kohtuloos ei pruugi esialgne võit tähendada lõplikku võitu. Peale kaklust pole mõtet enam rusikatega vehkida, vaid tuleb tööd teha. Kui sa tahad, et homme oleks parem kui täna, siis pead tegema täna midagi teisiti kui eile.

Süüdistus Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas läinud nädalal Jaago Roosmannile, Kajar Lemberile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse ka toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises. Süüdistuse järgi taotlesid süüdistatavad 2006.–2015. aastani pettuse teel EASilt ja PRIA-lt toetusi, et soodustada mitmete inimeste ja äriühingute majandustegevust või saada võimalus toetust eesmärgipäratult kasutada. Kokku saadi PRIA-lt ja EASilt põhjendamatult toetust 36 korral kümne objekti jaoks rohkem kui 1,8 miljoni euro ulatuses. Tartu endine abilinnapea Lember soovis süüdistuse kohaselt ühel Tartu linna kinnistul Roosi tänaval arendada isiklikku äriprojekti ja oli 2016. aastal abilinnapeana seotud selle kinnistu arendamisega seotud otsuste vastuvõtmisega. Et isikliku ja majandusliku huvi tõttu oleks Lember pidanud end kinnistut puudutanud otsustusprotsessidest taandama, rikkus ta toimingupiirangut olulisel määral. Lisaks lubas ta süüdistuse kohaselt planeerida Tartu kesklinnas ühe trepi renoveerimise rahastuse linna eelarvest ja asus kasutama temale vastutasuks pakutud altkäemaksuna käsitletavat hüve. Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul tekitati nimetatud soodustuskelmustega riigile üle 1,8 miljoni euro kahju. Kuritegudega saadud vara konfiskeerimise asendamiseks on prokuratuuri taotlusel süüdistatavatelt arestitud kümme kinnistut ja muud vara ligi 1,5 miljoni euro ulatuses. Allikas: Lõuna ringkonnaprokuratuur