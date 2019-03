Video ja galerii: politsei osales Tartus ulatuslikul tagaajamisel, sireenide ja vilkuritega kihutas vähemalt kuus patrullmasinat

Politsei pressiesindaja Kerly Virk selgitas, et põgeneja jõudis Kalda teele, kus hülgas auto ja pages kaubanduskeskusesse. Politsei võttis hoone kõik väljapääsud kontrolli alla ning pidas kauplusesse pakku läinud mehe seal samas kinni. Kuivõrd autojuhil tuvastati ekspertiisis narkojoove ning joobes juhtimine on kriminaalkorras karistatav süütegu, on kuriteos kahtlustatav mees esialgu kuni 48 tunniks kinni peetud. Sõiduki roolis oli 1993. aastal sündinud mees, kellel puudus ka juhtimisõigus.