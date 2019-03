Propeller raputas Vanemuise kontserdimaja

«Vanad peerud,» kommenteeris keegi selja taga.

Propa laulja Peeter Määrits haaras mikrofoni ja küsis: «Miks ma ei kuule meeste mõirgeid?»

Mehed saalis tegid jämedat häält.

«Miks ma ei kuule meeste mõirgeid?» kordas Määrits oma küsimust.

Mehed möirgasid veelgi jämedamalt.

«Miks ma ei kuule meeste mõirgeid?» nõudis Määrits kolmandat korda, ise bändikaaslastele kommenteerides: «Kuule, nad on neljakümne aastaga siin viletsamaks jäänud.»

Rahvas saalis ei olnud nõus. Lärm ja kisa.

Peeter Määrits muutus rahulolevamaks.

FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

«Miks ma ei kuule naiste kiljeid?» küsis ta seejärel.

Naised kiljusid nagu jaksasid. Ja šõu läks lahti.

Kui ninamees Peeter Volkonski ise lavale ilmus, asudes deklameerima Albert Trapeeži: «Seisan üksi mere ääres / jalas kollased sandaalid / valged merevahust sääred / hüüan: elagu skandaalid!», karjus rahvas iga silpi täiel häälel temaga kaasa.

Ja ka kõike järgnevat: «Ei-ii, ei-ii, ei-ii ... Eila veel muretu ja meeldiv maailm näis...»

Üks hitt järgnes teisele: «Veel üks Linda», «Pankrannik», «Talvelaul»....

Suur osa Vanemuise kontserdisaali põrandast oli publiku parema kaasaelamise tarbeks toolidest tühjaks tõstetud, vaid mõned read tagumise seina ääres jäid alles. Aga rahvast jätkus ka rõdule, osa seisis sealgi püsti, vanemad inimesed istusid.

Propa kontserti kuulas väga palju niisuguses vanuses inimesi, kes 40 aastat tagasi olid verinoored või siis tudengid. Need, kes mäletasid Propellerit juba Tartu levimuusikapäevadelt või järgnevatelt kontserdeilt.

Publiku hulgas olnud Madis Reimann (pildil all) ütles, et kui Propa tuli, oli tema 19, ja see oli kõige parem aeg.

FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

«See oli ka totaalne šokk, kui nad Tartu muusikapäevadel üles astusid, pöö-ra-ne,» meenutas ta. «Aga see kõik kahvatus Kuimetsa rahvamaja kontserdil Raplamaal, kus läks lahti hullumaja, 1980. aastal. Kas tahate, ma näitan teile ühte huvitavat galeriid?»

Madis Reimann võttis taskust kulunud näoga ümbriku ja tõstis sealt ükshaaval välja mustvalged fotod tolleltsamalt Kuimetsa kontserdilt, märkides, et pildid on teinud Taimo Tammik, kes tollal veel koolipoiss oli nagu temagi, aga nüüd Raplas fotoateljeed omab.

Piltidel vaatasid vastu Urmas Alender - noor nagu laps, esimesel hetkel täiesti äratundmatu.

Peeter Malkov - kõhn ja vibalik, vastupidiselt tema praegusele väljanägemisele.

Siis - Peeter Volkonski mikrofoni taga. Peeter Volkonski paljaste säärtega, käega midagi kohendamas. Peeter Volkonski külili asendis. laval pikali maas....

FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

«Meil seal Raplas oli oma punt punkareid, ja punk oli tollal see, et iga normaalselt mõtlev inimene oli pungi eest väljas,» meenutas Madis Reimann. «Situatsioon oli ju teada. Tol ajal oli punk vastandumine nõukogude mentaliteedile. Tänapäeval on punk midagi muud, see on praegu pigm nagu midagi vasakpoolset...»

Lõpuks ütles Madis Reimann, et teda tõi Propa kontserdile ei midagi muud kui nostalgia. Otsis kodust vanad pildid ühes, pani taskuse ja on näidanud neid juba nii mõnelegi sõbrale, kellega kontserdil kokku on saanud.

FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees