ERM näitab Siberis tikitud mustreid ja filmi Gulagi laagritest

ERMi avalike suhete juht Kalmar Kurs teatas, et nende rahvakunstikeskuses (hoone A-osas) on avatud väljapanek «Siberis tikitud mustrid». See on näitus esemetest, mis pärit Memento Viljandi ühenduse eestvedaja Ene Juuriku Siberi-kohvrist. 27. märtsil kell 15 on huvilistel võimalus kohtuda ka Ene Juurikuga ja kuulata tema mälestusi Siberist.