Reis tuumavarjendisse, jumalateenistus Pauluses, palvus Rukkilille juures ning raeplatsitäis küünlaid

23. märtsil kutsub KGB kongide muuseum huvilisi elamusekskursioonile ehedasse nõukogude tuumavarjendisse, mis pidi külma sõja kardetumate stsenaariumite realiseerumise korral pakkuma kaitset tähtsatele võimuesindajatele. Kogunemine on kell 13.30 KGB kongide muuseumis Riia 15b, kus tuleb osta pilet, mis tagab sissepääsu muuseumisse, koha bussis ja ekskursiooni.

Kell 14 algab bussisõit Tehase tänaval asuvasse tuumavarjendisse. Osalejate arv on piiratud ja vajalik eelregistreerimine: silver.kaldma@raad.tartu.ee

Leinajumalateenistus

Kell 13 on Rukkilille juures mälestus- ja leinaüritus, mälestuspalvuse peab Tartumaa praost, Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming

Tartu vaksalihoone ootesaalis näeb juba alates 22. märtsist näitust «Siberi lapsed». See on osa üle-eestilisest kunstiprogrammist, mis leiab aset koos haridusprogrammiga 16 rongijaamas, kust küüditatud 1949. aastal teele pandi.

Tartu vaksali teos portreteerib kuut naist, kelle lapsepõlv jäi Siberisse ja kellel on tänapäeva Eestis represseeritu staatus. Kunstnik Triin Kerge. Kõik portreteeritavad on koos näituse autoritega käinud 2017. või 2018. aastal Siberis oma lapsepõlvekülasid vaatamas.

Leinalipud ja punane kaarsild

Leinalipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse pimeduse saabudes. Leinalipp heisatakse masti nõnda, et lipu alumine äär asub masti keskel. Lipuvarda ülemisse otsa kinnitatakse 5 cm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu pikkust pidi kuni lipukanga servani, leinalint on umbes 330 cm pikk.