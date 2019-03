Prokuratuur saatis endise Tartu abilinnapeaga seotud kriminaalasja kohtusse

Süüdistuse järgi taotlesid süüdistatavad 2006.–2015. aastani koos Roosmanniga pettuse teel ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) toetusi, et soodustada mitmete inimeste ja äriühingute majandustegevust või saada võimalus toetust eesmärgipäratult kasutada. Kokku saadi PRIA-lt ja EAS-ilt põhjendamatult toetust 36 korral 10 objekti jaoks rohkem kui 1,8 miljoni euro ulatuses.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul on avalikkus pööranud palju tähelepanu Lemberi võimalikele korruptsioonikuritegudele, kuid süüdistusest moodustavad valdava osa just majanduskuriteod. «Iga soodustuskelmuse episoodiga peale ühe oli seotud ehitusettevõtja Jaago Roosmann. EAS-i ja PRIA eksitusse viimiseks mõtlesid süüdistatavad välja erinevaid skeeme, kuid eesmärk oli neil sama – näidata objektide hinda piisavalt kõrgena, et omaosalust ei peaks maksma. Mõnel juhul kasutati saadud toetust eesmärgipäratult,» ütles Gross.