Kristjan Kaunissaare: Rail Balticu rahastamine seisab tugeval vundamendil

Ometi on üpris selged Euroopa Liidu transpordipoliitika rõhuasetused: üleeuroopalise transpordivõrgustiku arendamisel, mille osa on ka Rail Baltic, on üks Euroopa ühendamise rahastu peaeesmärke toetada Euroopa ühishuviprojektide elluviimist.

Rail Baltic on transpordivaldkonnas üks kuuest Euroopa Liidu prioriteetsest ühishuviprojektist. Rail Balticu rahastamine seisab seega väga tugeval vundamendil – alles mullu sügisel kinnitas Euroopa Komisjon Rail Balticu rakendusotsuse. See annab Balti raudteeprojektile järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil Euroopa ühendamise rahastust toetuse taotlemisel vajaliku kindlustunde ning eelise Euroopa Liidu poolse kaasrahastamismäära taotlemisel.

Väited, nagu Rail Balticu kohta pole sõlmitud kokkulepet (Priit Humal, «Rail Balticu rahastamises pole midagi kindlat», TPM 18.3), et projekti rahastatakse kindlas summas kuni lõpuni, on lahtisest uksest sisse murdmine.

Euroopa ühendamise rahastu rahale konkureeritakse, isegi sellele osale, mis on justkui riiklikes ümbrikes osakaalu alusel reserveeritud. Projektile toetuse saamiseks peab esitama taotluse, mis saaks piisavalt tugeva hindamistulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, ja toetust antakse selle tulemuse alusel. Seetõttu ei ole kuidagi õigustatud väita, et Eesti oleks mistahes juhul saanud toetuse ka ilma Rail Balticu projektita.

Tõsiasi on, et Rail Baltic oli ja on siiani kõige täpsemalt Euroopa ühendamise rahastu tingimustele vastav projekt Eestis ja laiemalt Balti riikides. Mingi muu projekti tarvis Euroopa Liidu eelarveraha taotlemise välja mõtlemine ja esitamine olnuks kirvega kure püüdmine. Nii näiteks esitati Euroopa ühendamise rahastu esimesse taotlusvooru nii Eestist kui ka teistest riikidest muidki projektitaotlusi, mis jäid aga toetuseta – riiklik ümbrik või mitte, aga need lihtsalt ei vastanud piisavalt hästi vajalikele kriteeriumitele.