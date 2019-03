Samal päeval vastas Paavo Nõgene küsimustele praeguste seoste kohta Tartuga, aga juttu tuli ka Soome ja Hiina turistidest ning Vanemuisest. Intervjueerija on küsitletavaga sina peal juba eelmisest sajandist.

Lepingu allkirjastamisel reisilaeval Silja Europa andsid teada, et Tallink on kolmeks aastaks Estonia ja Vanemuise peasponsor. Mida see annab Estoniale ja Vanemuisele?