Restorani Volga saalist saab koolisöökla

Juba sügisel asuvad seal tarkusi nõutama luterliku Peetri kooli õpilased.

Südalinna kõige prestiižsemas piirkonnas, Küütri ja Ülikooli tänava nurgal seisval majal on tartlaste seas kultuslik maine eeskätt seal aastakümneid tegutsenud restorani Volga tõttu. Nüüd saab just Volga omaaegsest teenindusalast luterliku kooli söögisaal.

Paljud mäletavad restorani värviküllast klaaslage, mille detailid on viimastel aastatel seisnud kokkupakituna. Lähiajal algava ümberehituse käigus pannakse see oma algupärasele kohale täies hiilguses tagasi.

Restorani kaunis klaaslagi võeti mõne aja eest, kui ruumis alustas tegevust ööklubi, ebaseaduslikult maha. Nüüd lubab maja omanik, et see pannakse oma kohale tagasi. FOTO: Siim Kumpas

Kaheksa klassiruumi

Peetri kooli arendusjuht Maris Meus tõdes, et restoranist kooli teha polegi just lihtsamate killast ülesanne. «Kuna maja külgneb teiste hoonetega, siis paiknevad aknad vaid hoone kahes küljes ja loomulikku valgust pääseb hoone keskele vähe,» kirjeldas ta.

Tulevased klassiruumid on kavandatud hoone Ülikooli tänava poolsesse ossa, kus seni on olnud kontor ning riietus- ja puhkeruumid. Kavas on esimese hooga luua seitse klassiruumi, lisaks eraldi käsitöö­klass. Vanemate klasside õpilased hakkavad õppima esimesel ja nooremad kõrgematel korrustel. Et majas napib loomulikku valgust, on Meusi sõnul osa klasside seinad kavandatud klaasist, et õuest tulev valgus ka hoone sügavustesse jõuaks.

Kantselei ning õpetajate toa seavad töömehed sisse kolmandale korrusele.

Et söögisaal asub maja keskel ning sellel pole ühtegi akent, tuleb seda ruumi ka edaspidi valgustada üksnes lampidega.

«Parimad lahendused püüame välja töötada koostöös hoone omaniku, ehitaja ja sisekujundajaga. Viimane sõna edasises tegevuses jääb maja omanikule, sest tema maksab,» ütles Meus. Ühtlasi märkis ta, et uuenduskuuri tehes püütakse majaplaani sättida nii, et soovi korral oleks omanikul pärast kooli rendilepingu lõppemist võimalik avada seal taas algupärasega sarnane toitlustusasutus.

«Kuna maja on seni pidanud iga päev teenindama palju suuremat hulka inimesi, kui on meie kooli õpilaskond, on paljud olulised punktid juba ette täidetud: näiteks on olemas korralik köök ja tualetid,» kiitis Meus. Luterlikus koolis õpib igas klassis 18–20 õpilast ning paralleelklasse ei ole.

Arendusjuht lisas, et lapsevanemad ja mitmed teised tuttavad on temalt ikka aeg-ajalt pärinud, kuhu kool kavatseb hakata oma autosid parkima – vanalinnas selleks ju kohti pole. «Olen neile siis ikka meelde tuletanud, et meil on väike kool, samuti tunnistati meid möödunud aastal kõige jalgrattasõbralikumaks asutuseks,» ütles Meus.

Viimased 13 aastat on Athena keskuses korraldatud pidusid, muusikaüritusi, etendusi, konverentse ja seminare. Osaühingu Ateena Maja juhataja Peeter Kuke sõnul ei saadud seda sorti tegevust majas enam jätkata, sest kõrvale kolis naaber, keda alaline melu häiris ja kes pidas vajalikuks kõikvõimalikud ametiasutused alates linnavalitsusest kuni politseini kaebustega üle ujutada.

Konflikt naabriga

Et pidevate kaebustega tegelemine muutus tüütuks, otsustaski Ateena juhtkond maja valdkonda vahetada ning peagi leiti potentsiaalne partner Peetri kool.

Kukk tõdes, et neil pole lootust saada koolilt sama suurt rendiraha, nagu maksavad harjumuspäraselt ümbruskonnas tegutsevad poed ja bürood, aga kooli eeliseks on stabiilsus. «Loodame kooli näha meie katuse all ka aastakümnete pärast. Pikkadel lepingutel on oma eelised,» ütles ta.