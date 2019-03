Selgus, et mõni kuu tagasi oli kunagi Marile kuulunud Volkswageniga valesti pargitud. Mari müüs auto küll neli ja pool aastat tagasi maha, kuid uus omanik polnud autot registris enda nimele kandnud, mistõttu vastutas trahvi eest justkui eelmine omanik.

«Selgitasin, et olin auto maha müünud, aga inkassofirma töötaja sõnul oli auto registris veel minu nimel. Pärast kontrollimist selgus, et nii ongi,» ütles Mari. Ta ei vaadanud pärast auto müümist registrist, kas uus omanik kandis auto tõesti enda nimele. «Rääkisime autot müües sellest ja ta lubas auto enda nimele kanda. Ma arvasin, et ta tegigi seda,» selgitas ta.