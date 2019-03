Tartu ülikooli mõtteloo professor Pärtel Piirimäe (pildil) tõdeb, et «orjus» ja «vabadus» on üks keskseid mõistepaare Eesti ajalookirjutuses ja mõtteloos ning Eesti rahvusliku ajalookontseptsiooni üks läbivaid motiive on eestlaste vabadusepüüe.